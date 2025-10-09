Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Publikohet audio-incizimi rreth skandalit në zyrë të kryetarit të komunës në Kosovë me punonjësen e tij
Transmetuar më 09-10-2025, 10:44

Një skandal seksual ka përfshirë kryetarin aktual të Komunës së Novobërdës në Kosovë, Sasha Millosheviq.

Emisioni Debat Plus ka publikuar disa audio-incizime, që dëshmojnë rastin, ku dëgjohen biseda nga momentet intime me një nga punonjëset e komunës.

Sipas materialit të transmetuar të mërkurën, incizimet janë censuruar për përmbajtjen eksplicite, por në to dëgjohen edhe fjalë fyese dhe ofenduese ndaj zyrtarëve në Beograd, si dhe përmendje e veprimeve të tjera të dyshimta e të paligjshme.

Video e marrë nga Debat Plus:

Ngjarja ka ndodhur në ambientet e zyrës së kryetarit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

