Publikohet audio-incizimi rreth skandalit në zyrë të kryetarit të komunës në Kosovë me punonjësen e tij

Një skandal seksual ka përfshirë kryetarin aktual të Komunës së Novobërdës në Kosovë, Sasha Millosheviq.
Emisioni Debat Plus ka publikuar disa audio-incizime, që dëshmojnë rastin, ku dëgjohen biseda nga momentet intime me një nga punonjëset e komunës.
Sipas materialit të transmetuar të mërkurën, incizimet janë censuruar për përmbajtjen eksplicite, por në to dëgjohen edhe fjalë fyese dhe ofenduese ndaj zyrtarëve në Beograd, si dhe përmendje e veprimeve të tjera të dyshimta e të paligjshme.
Ngjarja ka ndodhur në ambientet e zyrës së kryetarit.
