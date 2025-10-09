Sulm tronditës ndaj një gruaje shtatzënë në Greqi – Spitali tregon se çfarë i ka ndodhur

Një rast i rëndë dhune në familje ka tronditur opinionin publik në Greqi. Një grua 39-vjeçare, shtatzënë, është dërguar me urgjencë në spitalin “Attikon” në Athinë, pas një sulmi të dhunshëm të dyshuar nga bashkëshorti i saj.
Sipas mjekëve dhe përfaqësuesve të sindikatës së punonjësve të spitalit, gruaja kishte plagë serioze në fytyrë dhe duar, duke treguar për një akt të rëndë dhune brenda familjes. Mjekët konfirmuan se ajo i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale dhe aktualisht është nën mbikëqyrje mjekësore.
Sekretari i sindikatës, Yiannis Plagiannakos, deklaroi se “gruaja kishte shenja të rënda në fytyrë dhe ishte mbuluar me gjak kur mbërriti në urgjencë. Ajo arriti të tregonte se ishte sulmuar nga bashkëshorti i saj”.
Mësohet se viktima ka filluar të shohë pjesërisht me njërin sy, ndërsa tjetri mbetet i mbyllur për shkak të dëmtimeve. Ndërkohë, autori i dyshuar është arrestuar dhe po hetohet nga autoritetet për akuzat e dhunës në familje.
Ky rast hedh dritë mbi një problem të thellë që ende prek shumë familje: dhunën ndaj grave, edhe në periudhat më të ndjeshme si shtatzënia.
