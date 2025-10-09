Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Këmbimi valutor sot
Transmetuar më 09-10-2025, 08:14

Ditën e sotme dollari amerikan në blerje do të këmbehet me 82.6 lekë, në shitje me 83.6 lekë.

Euro do të blihet me 96.3 lekë, do të shitet me 97.1 lekë.

Franga zvicerane blihet me 102.7 lekë dhe shitet me 103.8 lekë.

Ndërsa paundi britanik blihet me 110.6 lekë dhe shitet me 111.8 lekë.

Dollari kanadez këmbehet me 59.1 lekë në blerje dhe me 60.5 lekë në shitje.

