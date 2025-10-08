Mbrojti ish-gruan e tij në gjyq, burri kërcënon avokatin në Tiranë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Tiranë, ku një avokat është kërcënuar nga një qytetar.
Sipas policisë, 56-vjeçari ka kanosur nëpërmjet thirrjeve telefonike, avokatin që ka përfaqësuar ish-bashkëshorten e tij, gjatë procesit gjyqësor për zgjidhjen e martesës
“Shpallën në kërkim shtetasin S. A., pasi dyshohet se ka kanosur nëpërmjet thirrjeve telefonike, avokatin që ka përfaqësuar ish-bashkëshorten e tij, gjatë procesit gjyqësor për zgjidhjen e martesës. Punohet për kapjen e shtetasit S. A.”-njofton policia.
