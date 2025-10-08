Drejt një epokë të re zhvillimi dhe inovacioni, One Albania emëron Barna Kutvolgyi CEO të ri

One Albania ka hyrë një fazë të re zhvillimi dhe inovacioni me emërimin e Barna Kutvolgyi në rolin e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv (CEO). Me këtë hap, kompania forcon pozicionin e saj si një nga aktorët kryesorë të transformimit digjital në Shqipëri dhe riafirmon angazhimin për t’u sjellë abonentëve përvoja gjithnjë e më të mira.
Me mbi tridhjetë vite përvojë ndërkombëtare në telekomunikacion dhe ICT, Kutvolgyi ka drejtuar ekipe në disa vende të botës dhe ka mbikqyrur projekte që kanë transformuar mënyrën si kompanitë lidhen me klientët e tyre. Në këtë rol të ri, Barna Kutvolgyi kombinon eksperiencën dhe njohuritë e gjera mbi teknologjinë dhe zhvillimin e tregut, elemente që përputhen plotësisht me vizionin e One Albania për të ardhmen.
Gjatë karrierës së tij, ai ka udhëhequr me frymë inovative dhe efikasiteti, ka çuar përpara iniciativa që përmirësojnë rrjetet dhe shërbimet, duke vendosur gjithmonë konsumatorin në qendër të çdo vendimi. Kutvolgyi merr drejtimin e kompanisë nga Tamas Tabori, i cili udhëhoqi me sukses One Albania si CEO interim që prej qershorit 2025. Tabori do të vazhdojë të japë kontributin e tij strategjik në rolin e Kryetarit të Bordit.
Nën lidershipin e ri, One Albania do të vazhdojë të thellojë fokusin te nevojat e konsumatorit shqiptar, duke synuar përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së rrjetit dhe nxitjen e digjitalizimit në vend. Këto janë shtyllat që do të forcojnë më tej rolin e kompanisë si një partner i besueshëm në rrugëtimin digjital të Shqipërisë.
Si pjesë e Grupit 4iG, One Albania investon me përkushtim në teknologji, njerëz dhe bashkëpunime që fuqizojnë komunitetet dhe bizneset kudo në vend.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd