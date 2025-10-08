Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Përplasi këmbësoren me makinë, e pëson 19-vjeçari
Transmetuar më 08-10-2025, 11:02

Policia ka arrestuar në Tiranë një 19-vjeccar pasi kishte përplasur një këmbësore me makinë. Sipas burimeve, personi i aksidentuar nuk ka bërë një kallëzim tek autoritetet, por pas marrjes së ndihmës së parë është larguar.

Mbi 19-vjeçarin me iniciale K.K rëndon akuzë e dyfishtë pasi drejtonte automjetin pa leje drejtimi.

Policia po heton këtë rast, deri në një vendim përfundimtar ndaj autorit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...