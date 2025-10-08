Google njofton ndryshimin e madh/ Tronditet ekosistemi i inteligjencës artificiale

“Google” ka ndryshuar në heshtje mënyrën se si shfaqen rezultatet e kërkimit, duke ulur rezultatet maksimale për faqe nga 100 në vetëm 10, një veprim që mund të riformësojë SEO-në, trajnimin e AI-së dhe dukshmërinë digjitale.
Ky ndryshim do të thotë se 88% e faqeve të internetit kanë parë tashmë një rënie të madhe të përshtypjeve, sipas “Search Engine Land”. Duke ulur qasjen në rezultatet e renditura 11-100, “Google” thjesht kufizoi atë që përdoruesit dhe modelet e AI-së mund të “shohin”.
Platforma si Reddit, të cilat shpesh renditeshin në atë diapazon, u goditën rëndë, me rënie të dukshme të dukshmërisë dhe angazhimit. Për startup-et dhe zhvilluesit e AI-së, ky ndryshim shkon shumë përtej SEO-së.
Ai ndikon në mënyrën se si mblidhen të dhënat, si mësojnë algoritmet dhe kush zbulohet në internet. Rrjeti i hapur sapo u ngushtua dhe ata që mbështeten vetëm në kërkim, tani përballen me një betejë më të ashpër për vëmendje.
“Google”, në bashkëpunim me studiues nga HUMAN, ka zbuluar dhe mbyllur një nga rrjetet më të mëdha të mashtrimit të reklamave digjitale në platformën Android. Operacioni u quajt “SlopAds”, i cili përhapte malware dhe gjeneronte shikime dhe klikime të rreme të reklamave në 224 aplikacione.
Aplikacionet, shpesh të paraqitura si mjete të mundësuara nga inteligjenca artificiale, u shkarkuan më shumë se 38 milionë herë në të gjithë botën. Pasi u instalua, një modul i fshehur (FatModule) ekzekutoi “WebViews” të rreme në sfond, të cilat simuluan shikimet dhe klikimet e reklamave. Kompania e katërt më e madhe në botë, “Alphabet”, në pronësi të “Google”, ka njoftuar një investim prej 6.8 miliardë dollarësh në inteligjencën artificiale në Mbretërinë e Bashkuar.
Paratë do të përdoren për infrastrukturë dhe kërkime shkencore gjatë dy viteve të ardhshme, i pari nga disa investime masive amerikane që do të zbulohen përpara vizitës shtetërore të presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Presidentja dhe drejtoresha kryesore e investimeve e “Google”, Ruth Porat, i tha “BBC News” në një intervistë ekskluzive se kishte mundësi të mëdha në Mbretërinë e Bashkuar për punën e saj pioniere në shkencën e përparuar. Kompania do të hapë zyrtarisht një qendër të gjerë të dhënash prej 1 miliard dollarësh në Waltham Cross, Hertfordshire.
