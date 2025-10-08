Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
19-vjeçari abuzon me të miturën! Arrestohet
Transmetuar më 08-10-2025, 09:41

Një rast i rëndë abuzimi seksual me të mitur ka ndodhur në Kosovë, ku një 19-vjeçar është arrestuar.

Mësohet se i riu në Gjakovë akuzohet se ka detyruar një 15-vjeçare të kryejë marrëdhënie me të, duke e kërcënuar se do i publikonte disa foto dhe video intime. Sipas policisë, e mitura ka qenë në presion të vazhdueshëm dhe ka pranuar të kryejë marrëdhënie.

Policia po vijon hetimet për të zbardhur të plotë këtë rast të rëndë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...