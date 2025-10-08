19-vjeçari abuzon me të miturën! Arrestohet

Një rast i rëndë abuzimi seksual me të mitur ka ndodhur në Kosovë, ku një 19-vjeçar është arrestuar.
Mësohet se i riu në Gjakovë akuzohet se ka detyruar një 15-vjeçare të kryejë marrëdhënie me të, duke e kërcënuar se do i publikonte disa foto dhe video intime. Sipas policisë, e mitura ka qenë në presion të vazhdueshëm dhe ka pranuar të kryejë marrëdhënie.
Policia po vijon hetimet për të zbardhur të plotë këtë rast të rëndë.
