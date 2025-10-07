Nga kontakti i parë me një qytetërim deri te pika e kthesës së Intelegjencës Artificiale, çfarë parashikon Baba Vanga për vitin 2026?

Nga kontakti me jashtëtokësorët te marrja nën kontroll nga IA, shihni çfarë pretendojnë parashikimet e Baba Vangës për 2026 rreth së ardhmes sonë në konflikt, shkencë e më tej!
Baba Vanga zakonisht “rikthehet” sa herë që afrohet një vit i ri dhe ndihet pasiguri. Dhe 2026-a? Le të themi se ka plot të tilla. Edhe pse transkripte të qarta, të datuara, nga Baba Vanga (ose nga cilado parashikuese tjetër) janë të rralla, një grumbull pretendimesh të lidhura me 2026-ën vazhdon të qarkullojë. Ja çfarë të keni parasysh në 2026, sipas mistikes dhe shërueses bullgare.
Kontakti i parë me një qytetërim tjetër
Pretendimi më dramatik për 2026-ën është se njerëzimi mund të ndeshë jetë jashtëtokësore, ndonjëherë i formuluar si një anije e madhe që i afrohet Tokës në nëntor 2026. Përmbledhjet mediatike flasin për një anije gjigante që zbret në Planetin Tokë dhe përziejnë spekulimet rreth objektit ndëryjor 3I/ATLAS për të argumentuar se qielli është jashtëzakonisht “i ngarkuar”.
Fatkeqësi natyrore katastrofike
Një pretendim tjetër i përhapur thotë se tërmete masive, shpërthime të dhunshme vullkanike dhe mot ekstrem do të godasin 7–8% të sipërfaqes tokësore të planetit në 2026. Parashikimet e Baba Vangës rrallë specifikojnë vende apo edhe data, por duke pasur parasysh valët rekord të të nxehtit në Europë, zjarret shkatërruese në Australi e Kanada dhe tërmetet me shumë viktima në vende si Mianmari, ky parashikim për fatkeqësi natyrore ka fituar shumë terren.
Një vit me përshkallëzim konfliktesh
Emri i Baba Vangës lidhet edhe me parashikime për rritje të konflikteve globale, herë-herë deri te retorika e Luftës së Tretë Botërore ose sugjerimi se 2026-a do të shënojë një pikë kthese të rrezikshme. Në 2025 kjo kornizë u përqendrua te tema Lindje kundër Perëndimit dhe te fillimi i “rrëzimit të njerëzimit”. Në 2026, ithtarët e Baba Vangës po e shtyjnë motivin më tej si një përshkallëzim më i gjerë i konflikteve në mbarë globin. Sa i përket fundit? Baba Vanga, sipas “legjendës”, ka parashikuar se bota do të marrë fund në vitin 5079.
Pikë kthese për inteligjencën artificiale
Disa besimtarë ia atribuojnë Vangës paralajmërimin se inteligjenca artificiale do të fillojë të dominojë sektorë kyç rreth vitit 2026, duke sjellë jo vetëm tronditje në tregun e punës, por edhe dhimbje koke serioze nga pikëpamja etike.
Një vit i vështirë për ekonominë globale
Edhe pse shumica e pretendimeve ekonomike të Baba Vangës i janë bashkangjitur vitit 2025, disa entuziastë e shtyjnë temën përpara dhe paralajmërojnë pasiguri të vazhdueshme në 2026. Shtysa? Parashikime të tjera të Baba Vangës si konfliktet politike, fatkeqësitë natyrore e madje edhe kontakti me jashtëtokësorë. Ideja është se këto ndërprerje do të përhapen nëpër zinxhirët e furnizimit dhe tregje.
Nxjerrja e energjisë nga Venusi
Ky parashikim, teknikisht, është planifikuar për vitin 2028. Por siç do t’ju thotë kushdo në NASA, eksplorimi hapësinor është një proces i gjatë. Nëse parashikimi i Baba Vangës se njerëzimi do të nisë të korrë energji nga Venusi deri në 2028 është i vërtetë, atëherë puna përgatitore me siguri duhet të nisë SA MË SHPEJT.
Organe sintetike: faza e ndërtimit drejt pikës së vitit 2046
Parashikime të mëparshme të Baba Vangës vendosin në tryezë prodhimin masiv të organeve sintetike në 2046. Ky lloj avancimi mjekësor nuk ndodh brenda natës, ndaj mendojmë se 2026 mund të jetë viti kur “skeleti” ngurtësohet. Mendoni për më shumë transplantime veshkash derri të modifikuara gjenetikisht (programi i Mass General që nisi në 2024/25 vazhdon të vendosë standarde), prova të hershme klinike për pajisje bio-artificiale të mëlçisë dhe implante të indeve të gjalla të bioprintuara (si veshi i printuar 3D). Këto lloj përparimesh do të ndihmojnë në rrugëtimin drejt asaj pike të vitit 2046 dhe, potencialisht, do ta bëjnë realitet parashikimin e Baba Vangës për organet sintetike të prodhuara në masë. “Bilanci” i Baba Vangës (të paktën siç e tregon legjenda)
Gjatë viteve, emri i Baba Vangës i është bashkëngjitur një përzierjeje ngjarjesh kryelajmesh: katastrofa e Çernobilit, vdekja e Princeshës Diana, sulmet e 11 Shtatorit dhe zgjedhja e Barack Obamës si president i SHBA. Disa thonë se gjurmët dokumentare pas këtyre atribuimeve janë të holla dhe shpesh të dorës së dytë. Të tjerë janë besimtarë të palëkundur në fuqitë e saj parashikuese. Sido që të jetë, këto lloj “suksesesh” janë bërë pjesë e gojëdhënës që rrethon emrin e saj
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd