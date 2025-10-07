Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
I arrestuar në Dubai, Cllevio do ekstradohet nesër drejt Shqipërisë!
Transmetuar më 07-10-2025, 21:22

Personazhi i rrjeteve sociale Kleviol Ahmeti i njohur me nofkën “Cllevio” është ndaluar në Emiratet e Bashkuara në Dubai rreth 3 muaj më parë.

Siç raporton Express Rozë pranë burimeve të afërta me të, Cllevio, ai ka nënshkruar që të ekstradohet në Shqipëri dhe të perballet me akuzat të cilat pretendon se janë ngritur nga kundërshtarët e tij.

Ai pritet të ekstradohet nesër më datë 8 tetor në Tiranë nga Interpol, ku edhe do të zbulohet më shumë rreth situatës së tij.

