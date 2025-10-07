Kryetari i Bashkisë së Nju Jorkut mbërrin me helikopter në Vlorë

Kryetari i Bashkisë së Nju Jorkut, Eric Adams, së bashku me një delegacion amerikan, ka mbërritur mesditën e kësaj të marte në qytetin e Vlorës.
Ai është shoqëruar nga forca të shumta policie dhe nga ekipi i tij i sigurisë.
Delegacioni është ndalur fillimisht në vilën qeveritare, ndërkohë që mësohet se më vonë Adams do të vizitojë edhe zonën e Orikumit.
Ende nuk janë bërë publike arsyet zyrtare të vizitës së tij në qytetin bregdetar, por sipas mediave ndërkombëtare, qëllimi i udhëtimit të kryebashkiakut të New York-ut në Shqipëri lidhet me forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe promovimin e turizmit.
