Rama: Po luftojmë çdo ditë për t’u kthyer qytetarëve hapësirat publike të zëna nga strukturat e përkohshme

Tiranë, 7 Tetor 2025
Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se qeveria është e angazhuar për të çliruar hapësirat publike në qytete nga strukturat e përkohshme, duke theksuar se ekspansioni i hapësirave të gjelbërta dhe prioritizimi i ecjes në jetën urbane mbeten objektiva kyç të politikës urbane.
Në fjalën e mbajtur përpara ekspertëve dhe përfaqësuesve nga 54 vende, në një takim ndërkombëtar të zhvilluar në Tiranë për nxitjen e ecjes në mjedise urbane, Rama tha se Shqipëria po përballet me një tjetër betejë: rikthimin e hapësirës publike për qytetarët, nëpërmjet heqjes së strukturave të përkohshme dhe tavolinave të vendosura në mënyrë të paligjshme në trotuare apo sheshe.
“Nuk e kemi më problemin e ndërtesave të paligjshme që lidhen me betonin apo hapësirat publike, por na duhet të luftojmë çdo ditë për të hequr të ashtuquajtura struktura të përkohshme, të cilat kanë zënë hapësira me tavolina dhe për të ofruar ekspres pas ekspresi”, tha Rama. Sipas tij, kjo është një luftë e përditshme për të rikuperuar hapësirën e përbashkët që i takon komunitetit dhe këmbësorëve.
Duke u kthyer pas në kohë, Rama kujtoi sfidat që u përball si kryetar i Bashkisë Tiranë në vitin 2000, kur – sipas tij – qyteti ishte i mbushur me ndërtime të paligjshme dhe ecuria në rrugë ishte më e vështirë se kurrë. Ai përmendi operacionet e pastrimit të lumit të Tiranës dhe mbjelljen e mijëra pemëve si hapat e parë drejt rikthimit të qytetit tek qytetarët.
“Sot kemi çelur një kapitull të ri: ngadalësimi i hapit të jetës urbane, forcimi i ecjes si mënyrë e përditshme jetese dhe shtimi i hapësirave të gjelbërta në çdo lagje”, shtoi ai.
Rama theksoi se çdo metër i fituar për këmbësorët dhe çdo pemë e re është një investim në cilësinë e jetës urbane dhe një hap kundër betonizimit të së kaluarës.
