Tre të arrestuar për vrasjen e gjyqtarit Kalaja. Në pranga edhe xhaxhai i autorit
Transmetuar më 07-10-2025, 08:50

Policia e Tiranës ka arrestuar tre persona në lidhje me vrasjen e gjyqtarit Astrit Kalaja, ngjarje e rëndë që ndodhi brenda sallës së gjyqit në Gjykatën e Apelit.

Pas arrestimit të autorit të dyshuar të vrasjes, Elvis Shkambi, në pranga kanë rënë edhe xhaxhai i tij, Gjon Shkambi, si dhe një punonjës sigurie i Gjykatës së Apelit Tiranë.

Roja i sigurisë dyshohet se ka neglizhuar në detyrë, duke lejuar hyrjen e armatosur të autorit në ambientet e gjykatës, ku ndodhi krimi.

Policia vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje tronditëse dhe për të nxjerrë përgjegjësitë e çdo personi të përfshirë.

