Përfshihet nga flakët shtëpia e gjyqtares në SHBA, tre persona të lënduar
Transmetuar më 07-10-2025, 08:33

SHBA – Shtëpia e një gjyqtarje është përfshirë nga flakët në Karolinën e Jugut, ku si pasojë kanë mbetur të dëmtuar tre persona. Shtëpia e një gjyqtares në Karolinën e Jugut u përfshi nga flakët, duke dërguar tre persona në spital dhe duke shkatërruar shtëpinë.

Mediat e huaja shkruan se gjyqtarja e Gjykatës së Qarkut Diane Goodstein po shëtiste qentë e saj në plazhin e Edisto Island, kur shtëpia e saj u përfshi nga flakët. Burri i saj, ish-senatori i shtetit Arnold Goodstein, djali i tyre dhe një banor tjetër u detyruan të hidheshin nga ndërtesa që po digjej nga një kat i parë i ngritur për t’i shpëtuar flakëve.

Muajin e kaluar, Goodstein bllokoi Komisionin Zgjedhor të Karolinës së Jugut nga dhënia e Departamentit të Drejtësisë miliona dosjeve të votuesve që përfshinin emra personalë, adresa, numra patentash dhe numra sigurimi shoqëror, sipas dokumenteve të gjykatës.

