Kalendari Enciklopedik – 7 Tetor

7 tetori është dita e 280-të në kalendarin gregorian (281-a në vitë të brishtë). Pas kësaj dite kanë mbetur 85 ditë deri në fund të vitit.
🕰 Ngjarje historike
1947 – U themelua LSHA, Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. LSHA është organizatë jofitimprurëse e krijuar nga një grup shkrimtarësh e artistësh shqiptarë për të propaganduar krijimtarinë letrare e artistike të autorëve shqiptarë, për të vlerësuar e rivlerësuar veprat më të mira të letërsisë, muzikës, pikturës e skulpturës shqiptare, vlerat tradicionale dhe ato bashkëkohore, dhe për të nxitur krijimtarinë e talenteve të reja. Sot LSHA ka rreth 1300 anëtarë. Organet e saj drejtuese janë: Kongresi Kombëtar, Kryesia, Kryetari dhe Këshilli Administrativ. Në strukturën organizative funksionojnë: seksioni i letërsisë, i muzikës, i pikturës e skulpturës dhe ai i talenteve të reja. Për më shumë se 60 vjet të historisë së saj, Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë është drejtuar nga personalitete të shquara të kulturës sonë. Kryetarët e saj kanë qenë zotërinjtë: Sejfulla Maleshova (i vdekur), Dhimitër Shuteriqi (i vdekur), Dritëro Agolli (i vdekur), Bardhyl Londo, Xhevahir Spahiu, Limos Dizdari, Zyhdi Morava (i vdekur) dhe Hysen Sinani.
1912 – Tregtia e parë në Bursën e Helsinkit u bë realitet.
1913 – Kompania Ford nis linjën e parë montuese me pjesë lëvizëse.
1916 – Georgia Tech mundi Cumberland me rezultatin 222-0 — ndeshja më e padrejtë në historinë e futbollit kolegjial amerikan.
1943 – Japonia kreu ekzekutimin e 98 robërve amerikanë në Wake Island, sipas urdhërit të komandantit ushtarak japonez.
1944 – Disa qindra të burgosur në kampin nazist të Auschwitz-Birkenau organizuan revoltë të Sonderkommando-s, duke shkatërruar pjesërisht krematoriumet.
1949 – Proklamohet Republika Demokratike Gjermane (Gjermania Lindore).
1960 – Premiera televizive e serialit “Route 66” transmetohet për herë të parë në CBS.
1975 – Një gjykatë apelimi hedh poshtë urdhrin për deportimin e John Lennon, duke i lejuar atij që të qëndrojë legalisht në New York.
1983 – Filmi “Never Say Never Again,” që sjell përsëri Sean Connery si James Bond, hapet në kinema amerikane.
1985 – Lynette Woodard bëhet gruaja e parë që luan për skuadrën e Harlem Globetrotters.
2001 – Fillon fushata ushtarake “Operation Enduring Freedom” në Afganistan, pas sulmeve të 11 shtatorit.
🎂 Lindje dhe Vdekje
Lindje të njohura
Vladimir Putin (president i Rusisë), 7 tetor 1952
Simon Cowell, producent televiziv britanik, 7 tetor 1959
Desmond Tutu, arqipeshkëv i Afrikës së Jugut dhe aktivist për të drejtat civile, 7 tetor 1931
Vdekje të njohura
George Mason (politikani amerikan), vdiq 7 tetor 1792
Oliver Wendell Holmes (mjek, eseist amerikan), vdiq 7 tetor 1894
Charles III (mbreti i Francës), vdiq 7 tetor 929
Edgar Allan Poe, shkrimtar dhe poet amerikan, vdiq 7 tetor 1849
