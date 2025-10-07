Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ikin shirat! Parashikimi i motit për sot
Transmetuar më 07-10-2025, 07:34

TIRANË – Vlerat e larta Barike që kanë përfshirë territorin shqiptar pritet të sjellin mot të qëndrueshëm dhe rritje të temperaturave. Parashikohet që paraditja në vendin tonë të jetë nën mbizotërimin e intervaleve të gjata me diell. Ndërsa përgjatë orëve të pasdites dhe mbrëmjes pritet që në zonat malore Veriore dhe Juglindore të ketë vranësira të shpeshta duke krijuar mundësi për reshje të pakta shiu.

Temperaturat e ajrit do të rriten në të dy vlerat ekstremale ditore duke u luhatur nga 12°C temperatura më e ulët deri në 36°C vlera më e lartë në rang vendi. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare, duke arritur shpejtësinë 45 km/h nga drejtimi Veriperëndimor. Kjo do të bëjë që në brigjet detare të krijohet dallgëzim 3 ballë

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...