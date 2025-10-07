Merz: Gjermania mund të bojkotojë Eurovision 2026 nëse Izraeli përjashtohet

Gjermania mund të tërhiqet nga Festivali i Këngës në Eurovision i vitit të ardhshëm nëse Izraeli përjashtohet, sipas kancelarit të saj, Friedrich Merz .
“Do ta mbështesja këtë. Mendoj se është skandal që kjo po diskutohet fare. Izraeli ka një vend atje”, tha Merz të dielën duke folur për bojkotimin e eventit nëse Izraeli përjashtohet.
Duke folur për transmetuesin publik ARD, Merz tha se “solidariteti i Gjermanisë me Izraelin nuk ka qenë kurrë në dyshim”.
“Ndjenjat e mia personale ndaj Izraelit janë tërësisht pozitive. Është një vend i mrekullueshëm. Megjithatë, sipas mendimit tim, disa nga veprimet ushtarake në luftën e Gazës shkuan shumë larg”, shtoi ai.
Merz, një aleat i fortë i Izraelit, ka argumentuar vazhdimisht se Gjermania mban përgjegjësi historike për Izraelin për shkak të së kaluarës së tij naziste dhe Holokaustit.
Ndërsa udhëheqësi konservator kohët e fundit kritikoi fushatën ushtarake të Izraelit në Gaza dhe bëri thirrje për rritje të ndihmës humanitare, ai hodhi poshtë kërkesat e opozitës për një embargo armësh dhe kundërshtoi pezullimin e marrëveshjes tregtare BE-Izrael.
Muajin e kaluar, qeveria Merz u izolua diplomatikisht kur disa aleatë të ngushtë – Franca, Mbretëria e Bashkuar, Belgjika, Portugalia dhe Malta – iu bashkuan më shumë se 140 vendeve të tjera në njohjen e shtetësisë palestineze, ndërsa Berlini vazhdoi ta kundërshtonte një njohje të tillë.
Një votim online në nëntor, përpara afatit të dhjetorit për vendet që të konfirmojnë pjesëmarrjen në Eurovision, do t’u lejojë të gjitha shteteve konkurruese të vendosin nëse do ta përjashtojnë Izraelin nga konkursi i vitit 2026.
Gjermania është ndër kontribuesit kryesorë financiarë të Eurovisionit, së bashku me Francën, Italinë, Spanjën dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Franca ka konfirmuar pjesëmarrjen e saj në konkursin e vitit të ardhshëm, ndërsa Spanja u bë e para nga këto vende që njoftoi se do të tërhiqej nëse Izraeli nuk përjashtohet nga Eurovision 2026.
Irlanda, Sllovenia dhe Holanda kanë deklaruar tashmë qartë se nuk do të marrin pjesë në konkurs nëse Izraeli pranohet, ndërsa Islanda, Belgjika dhe Polonia kanë sinjalizuar se mund të ndërmarrin hapa të ngjashëm.
Gara e vitit të ardhshëm është caktuar për në maj të vitit të ardhshëm në Vjenë të Austrisë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd