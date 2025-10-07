Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
U nis me flotën e anijeve me ndihma drejt Gazës, Trump për Greta Thunberg: ‘Ajo duhet të vizitohet nga një mjek, është e çmendur’
Transmetuar më 07-10-2025, 07:16

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u pyet nga gazetarët në Zyrën Ovale në lidhje me deportimin e Greta Thunberg dhe aktivistëve të tjerë pro-palestinezë që u përpoqën të thyenin bllokadën detare të Gazës nga Izraeli.

“Ajo është thjesht një shkaktare problemesh”, tha Trump, duke iu referuar aktivistes suedeze. “Do të thuash që ajo nuk shqetësohet më për mjedisin, tani shqetësohet për këtë?”

“Ajo ka një problem me menaxhimin e zemërimit, mendoj se duhet të vizitojë një mjek”, vazhdoi Trump. “Është shumë e zemëruar, është shumë e çmendur.”

Thunberg mbërriti në aeroportin e Athinës të hënën pasi u deportua nga Izraeli së bashku me një grup prej 135 anëtarësh të Flotiljes Globale Sumud, të cilët u arrestuan ndërsa lundronin drejt Rripit të Gazës me ndihma humanitare.

Me mbërritjen e saj në Greqi, Thunberg i tha shtypit se “Izraeli po përpiqet të zhdukë një popullsi të tërë”, duke iu referuar banorëve të Gazës dhe palestinezëve.

“Mund të flas për një kohë të gjatë për keqtrajtimin dhe abuzimin që pësuam gjatë burgosjes sonë, por kjo nuk është historia”, vuri në dukje ajo.

