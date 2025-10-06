Aksidenti me humbje jete në aksin Mamurras–Milot, dalin emrat

KURBIN, 6 tetor 2025 – Një aksident me pasojë vdekjen e një këmbësori ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Mamurras–Milot. Ngjarja është regjistruar rreth orës 19:50, kur një automjet i drejtuar nga shtetasi Ervis Kalthi, 38 vjeç, ka përplasur këmbësorin Vladimir Leka, 43 vjeç.
Si pasojë e përplasjes, Leka ka ndërruar jetë në vendngjarje. Policia ka shoqëruar drejtuesin e automjetit në Komisariatin e Kurbinit për veprime të mëtejshme procedurale.
Grupi hetimor po vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit, ndërsa paraprakisht dyshohet se viktima ishte duke kaluar rrugën në momentin e ngjarjes.
Kurbin / Informacion paraprak
