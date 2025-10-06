Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksidenti me humbje jete në aksin Mamurras–Milot, dalin emrat
Transmetuar më 06-10-2025, 20:59

KURBIN, 6 tetor 2025 – Një aksident me pasojë vdekjen e një këmbësori ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Mamurras–Milot. Ngjarja është regjistruar rreth orës 19:50, kur një automjet i drejtuar nga shtetasi Ervis Kalthi, 38 vjeç, ka përplasur këmbësorin Vladimir Leka, 43 vjeç.

Si pasojë e përplasjes, Leka ka ndërruar jetë në vendngjarje. Policia ka shoqëruar drejtuesin e automjetit në Komisariatin e Kurbinit për veprime të mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor po vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit, ndërsa paraprakisht dyshohet se viktima ishte duke kaluar rrugën në momentin e ngjarjes.

Kurbin / Informacion paraprak

Më datë 06.10.2025, rreth orës 19:50, në aksin rrugor “Mamurras–Milot”, automjeti që drejtohej nga shtetasi E. K., 38 vjeç, ka përplasur këmbësorin, shtetasin V. L., 43 vjeç.

Si pasojë e përplasjes, shtetasi V. L. ka humbur jetën.

Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariatin e Policisë, për veprime të mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

