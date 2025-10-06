Humbi me Tiranën, Partizani shkarkon trajnerin Mlladen Milinkovic

TIRANE – Tashmë është zyrtare: Mladen Milinkovic nuk është më trajner i Partizanit. Pas disfatës në derbit, klubi kryeqytetas njofton se ka mbyllur bashkëpunimin me trajnerin, duke e shkarkuar nga detyra e tij.
“Klubi i Futbollit Partizani njofton mbylljen e bashkëpunimit me trajnerin Mladen Milinković.
Pas analizës së bërë mbi paraqitjet dhe rezultatet e skuadrës në këto 6 javë të kampionatit, klubi ka vendosur të shkarkojë nga detyra trajnerin Milinkoviç dhe dy ndihmësit e tij”, shkruhet në njoftimin e klubit.
