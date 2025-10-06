EDITORIAL – DITË E ZEZË PËR DREJTËSINË SHQIPTARE

Nga Edison Kurani
Në mes të sallës së gjyqit, një person hapi zjarr me pistoletë duke vrarë në vend një gjyqtar dhe duke plagosur babë e bir në proces gjyqësor.
Kjo mund të cilësohet si ngjarja më e rëndë në institucionet e drejtësisë në vend dhe mund të cilësohet si një akt i mirëfilltë terrorist.
Megjithëse masat në dukje të sigurisë nëpër gjykata, autori i vrasjes së sotme nuk e pati të vështirë të futej i armatosur dhe të kryente krimin e rëndë.
Kjo është një ditë e zezë për drejtësinë shqiptare: Jo thjesht për atë që ndodhi sot, por për klimën e krijuar dhe kultivuar rreth saj.
Si dhe për perceptimin jo pa baza që është krijuar në mbarë shoqërinë tonë, se në Shqipëri, po funksionon më së shumti parimi "drejtësi e vonuar – drejtësi e mohuar".
Për të mos folur pastaj dhe për anatemimin e vazhdueshëm që i bëhet drejtësisë nga mbarë po politika, me në krye qeverinë.
Ndaj sot ka vetëm një apel: Ka ardhur koha për të vënë drejtësi në drejtësinë shqiptare!
