Shkencëtarët Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi marrin çmimi ‘Nobel’ për Mjekësi

SUEDI- Çmimi Nobel në Mjekësi 2025 iu dha Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell dhe Shimon Sakaguchi për zbulimet e tyre në lidhje me tolerancën imunitare periferike. Çmimi Nobel në Mjekësi, i pari në serinë prej gjashtë çmimesh, u shpall nga një panel në Institutin Karolinska në Stokholm.
“Zbulimet e tyre kanë hedhur themelet për një fushë të re kërkimore dhe kanë nxitur zhvillimin e trajtimeve të reja, për shembull për kancerin dhe sëmundjet autoimune”, tha komiteti që qëndron pas Çmimit Nobel në një deklaratë të hënën.
Çmimi Nobel në mjekësi është dhënë 115 herë për 229 laureatë të Çmimit Nobel midis viteve 1901 dhe 2024. Vitin e kaluar, çmimi u nda nga amerikanët Victor Ambros dhe Gary Ruvkun për zbulimin e tyre të mikroARN-së. Çmimet vjetore jepen për arritje të shquara në fizikë, kimi, letërsi dhe paqe. Çmimi përfshin një shumë prej rreth 1.2 milion dollarësh dhe një famë të menjëhershme.
Shpalljet e çmimeve Nobel do të vazhdojnë me çmimin e fizikës të martën, të kimisë të mërkurën dhe të letërsisë të enjten. Çmimi Nobel për Paqen do të shpallet të premten, ndërsa Çmimi Nobel Memorial në ekonomi më 13 tetor. Çmimet Nobel u dorëzohen laureatëve më 10 dhjetor, që është përvjetori i vdekjes së themeluesit të saj, kimistit dhe sipërmarrësit suedez Alfred Nobel.
Disa nga laureatët e famshëm të Çmimit Nobel përfshijnë shkencëtarët Albert Einstein, Niels Bohr dhe Marie Curie, autorët Ernest Hemingway dhe Albert Camus, si dhe udhëheqës të shquar si Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. dhe Nënë Tereza.
