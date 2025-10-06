‘Ça bon e vlla mir! Na ka sjellë Zoti të pastrojmë robt e këqij! Të rritet brezi i ri me qytetari!’ Bisedat në Sky ECC, ‘banda në Durrës në rolin e ‘misionarit’

Në një bisedë të zbardhur nga përgjimet e SkyEcc që daton më 10 nëntor të vitit 2020, Ermir Dedja bisedon me Elidon Avdylin në lidhje me përgatitjet që po bënin për mbushjen e karikatorëve me fishekë dhe pastrimin e armëve me qëllim që të ishin të gatshëm për të kryer vrasje.
Në dosjen hetimore, Ermir Dedja e paraqet veten si ‘misionar i dërguar për të pastruar terrenin nga njerëzit e këqij’.
“Ne na ka prurë Zoti me maru robt e këqij, me pastru terrenin që të rritet brezi i ri me qytetarizëm të mirë pa negativa vërdallë”, thuhet në bisedën e shkëputur nga përgjimet e SkyEcc.
Biseda daton më 21 tetor 2020 mes Ermir Dedjas dhe Elidon Avdylit.
Ermiri Dedja i ka shkruar Elidonit se ka biseduar me një person për punën e “Malos” duke iu referuar Edmir Bregut, që ta ruante pa ndërprerë kundrejt pagesës.
Në vijim i ka shkruar se duhet të fillonin goditje se nuk kishin gjë në terezi. Në platformën SkyECC janë ruajtur vetëm mesazhet e dërguara nga Ermiri Dedja.
“Ça po bën, Vlla. si po kalon, krej mirë vlla. Kam bisedu me i rob për punën e malos me e rujt e me ju vu non stop. Po do më kthejë përgjigjë. Për punë lekësh sa do i thash. Se duhet me bo llapitje sesbon se s’kemi gjë në terezi. S’kam ça me humb mo, vetëm marësi ju uroj vetes dhe ju o zot.”
Në datën 22 tetor 2020, në orën 12:58, Ermiri Dedja i shkruan Elidonit se ka mbetur pak i keq dhe se duhet sa më shpejt të bëjnë ndonjë goditje që të marrin veten se po i dilte vjetja nga qejfi, dhe konkretisht Ermiri ka dërguar sms si vijon.
“Ça po bon vlla. Si je, mirë kapo këtu ke lagjja, sa po pi i kafe, po pres i shok t’vi me taku. E mos vi takoj pastaj. Mrena kti muj i ke gjall a vdek thuj kapos, i rrezikshëm je. Hahahahhahha vllai jot ska 2 qind lek t’vogla nxhep hahahhaha. O Allah sa me shpejt naj goditje, t’morrim icik veten. Se kshu po mdel vetja ka qefi”.
Në datën 25 tetor 2020, në orën 18:05, Ermiri Dedja i ka shkruar Elidon Avdyli se ishte me Piratin dhe një shok në terren dhe se do ta linte Kelin me një shok të kontrollonin njëherë vërdallë me makinë. Ermiri lutet që ta nisnin me mbarësi vitin 2020.
Në orën 18:12 Ermiri i ka shkruar Elidionit dhe se do ta bënin me patjetër pasi vetëm atë gjë kishte ne mendje dhe se shumë shpejt personi që kërkonin do të binte në grackë.
Nga konteksti i bisedës dyshohet se bëhet fjalë për kontrollin që Ermiri Dedja me bashkëpunëtorët e vet bëjnë çdo ditë në qytetin e Durrësit për të gjetur shtetasin Edmir Bregu me qëllim për ta vrarë atë.
“Ca po bën kapo. Tashi sa do e lej Kelin me i shok me makinë. Ta nisim me marësi këtë vit që vjen. Do të bëjmë sesbën, maje mend pra. Mos sot, nesër do bjerë në grackë. 120 euro a ke mundësi të mi japësh se doja të rregulloja makinën”.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd