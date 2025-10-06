Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Berisha godet Dumanin: Mban në burg Metën, por liroi “simotrën” e tij
Transmetuar më 06-10-2025, 10:48

Ish-kryeministri Sali Berisha ka lëshuar akuza të forta ndaj kreut të SPAK, Altin Dumani, duke e cilësuar atë si “mercenar” dhe duke vënë në pikëpyetje vendimet e drejtësisë shqiptare.

Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se Dumani po mban në burg Ilir Metën “ndonëse të gjitha dosjet janë dorëzuar”, ndërkohë që sipas tij, ka lejuar lirimin e Pajtime Fetahut, të cilën e cilësoi si “simotrën e tij”, duke aluduar për lidhje të afërta apo trajtim të privilegjuar.

“Ky mercenar, që mban në burg Ilir Metën pasi janë dorëzuar të gjitha dosjet, ky nxori simotrën e tij, Pajtime Fetahun, Pajtime Troplini apo Pajtime Dumani,” – deklaroi Berisha.

“E nxori sepse ishte e sëmurë. Unë i uroj shërim, por 30-40% e popullatës në burgje janë të sëmurë dhe kjo është një shifër e saktë. Kurse simotra e Dumanit dhe asaj Enkelejda Ballës, këto duhet të dalin në liri, ndërsa të tjerët mbahen brenda,” – shtoi ai.

Berisha akuzoi drejtësinë se po vepron me standard të dyfishtë dhe përmendi edhe lidhjet mes disa emrave të përmendur në çështje të ndryshme hetimore dhe gjyqësore, duke e konsideruar situatën si “turp për drejtësinë shqiptare dhe atë botërore”.

