Helikopteri zbulon plantacione kanabisi në Shkodër, 5 kryetarë fshatrash nën hetim

“Koordinata” në veprim – 4291 bimë kanabisi asgjësohen në Shkodër, 5 kryetarë fshatrash nën hetim
Shkodër – Policia e Shtetit ka zhvilluar një tjetër fazë të operacionit të gjerë antikanabis të koduar “Koordinata”, me qëllim goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike në zonat malore të qarkut.
Gjatë kontrolleve të zhvilluara në 6 njësi administrative, shërbimet policore kanë zbuluar dhe asgjësuar 4291 bimë të dyshuara si Cannabis Sativa.
Në kuadër të hetimeve, 5 kryetarë fshatrash janë proceduar penalisht për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”, pasi dyshohet se nuk kanë raportuar kultivimet në zonat që mbulojnë.
Konkretisht:
Në njësitë Pult, Ana e Malit, Shosh dhe Shalë, janë asgjësuar 4107 bimë kanabisi dhe janë proceduar kryetarët e fshatrave Nënmavriq, Pecaj, Gimaj, Abat dhe Lekaj.
Në njësinë Shkrel, janë gjetur dhe asgjësuar 60 bimë të tjera.
Në njësinë Temal, janë asgjësuar 124 bimë kanabisi.
Policia e Shkodrës thotë se operacioni “Koordinata” do të vijojë pa ndërprerje në të gjithë territorin e qarkut, me qëllim identifikimin dhe ndëshkimin e të gjithë personave të përfshirë në kultivimin e bimëve narkotike.
Sakaq hetimet vazhdojnë për zbardhjen e plotë të rrjetit dhe përgjegjësive ligjore. /noa.al
