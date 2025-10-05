Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Detaje të reja nga ngjarja në Greqi: 55-vjeçari shqiptar u qëllua teksa tentoi të largohej
Transmetuar më 05-10-2025, 22:21

Kallamata- CNN.gr raporton se ngjarja ndodhi rreth orës 20:30 të mbrëmjes së sotme në zonën e një kampingu. Viktimat janë pronari 70-vjeçar i kampingut dhe kujdestari, një shtetas shqiptar rreth 55 vjeç.

Sipas informacioneve, një person i panjohur hyri në recepsion dhe qëlloi fillimisht 70-vjeçarin, duke e lënë të plagosur për vdekje. Ngjarja ndodhi në prani të 55-vjeçarit shqiptar, i cili tentoi të largohej me shpejtësi, por autori dyshohet ta ketë qëlluar nga pas.

Autori u largua menjëherë pas ngjarjes dhe dyshohet se ka përdorur një armë gjahu. Policia greke është në vendngjarje dhe po mbledh prova, ndërsa pista kryesore është ajo e një njohjeje të mëparshme mes autorit dhe viktimave. Sipas burimeve, mes tyre mund të ketë pasur një konflikt të hershëm.

