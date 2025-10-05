Zyra e PS jepet me qira! Gaz Bardhi ia kthen direkt Ramës: Kryeministri karagjoz i Shqipërisë!

TIRANË- Kryetari i Grupit Parlamentar i Partisë Demokratike Gazment Bardhi i është përgjigjur me të njëjtën monedhë postimit më të fundit të kryeministrit Edi Rama. Rama publikoi një foto të zyrës së degës numër 1 të PD-së, e cila është vendosur në shitje.
Ndërkohë që në përgjigje, Bardhi ka publikuar një foto nga zyra e PS-së në Cërrik, e cila jepet me qira. Ndërkohë që fotoja tjetër që ka publikuar Bardhi është e zyrës së PS-së në Tiranë me foton e ish-kryebashkiakut Erion Veliaj, të cilës i është vënë dryni.
Postimi i Plotë:
Përgjigje për Kryeministrin karagjoz të Shqipërisë:
