Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Përleshje me armë në Alabama, dy të vrarë dhe 12 të plagosur
Transmetuar më 05-10-2025, 21:40

SHBA- Dy persona u vranë dhe të paktën 12 u plagosën pasi persona të armatosur rivalë filluan të qëllonin njëri-tjetrin në një lagje të mbushur me njerëz në qendër të kryeqytetit të Alabamës. Një grua ishte midis të vrarëve dhe të paktën dy nga të plagosurit ishin fëmijë, njëri prej të cilëve pësoi lëndime kërcënuese për jetën.

Shefi i Departamentit të Policisë së Montgomery-t (MPD), James Graboys, për Montgomery Advertiser tha se tre nga të plagosurit u shtruan në spital me lëndime kërcënuese për jetën.

"Të shtënat filluan kur shpërtheu një sherr midis dy grupeve rivale rreth orës 23:30 në qendër të Montgomery", tha Graboys.

Shqetësimi u përshkallëzua në një shkëmbim zjarri të vazhdueshëm ku autorët qëlluan me tërbim drejt një turme, duke qëlluar edhe kalimtarët. Graboys theksoi se hetuesit po shqyrtonin provat dhe po intervistonin të dyshuarit e mundshëm.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...