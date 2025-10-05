Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 05-10-2025, 20:31
Napoli përmbys Genoan dhe fiton me shifrat 2-1. Të parët shënuan miqtë nga Genoa me Ekhator, pas 34 minutash lojë.
Në pjesën e dytë, kampionët e Italisë kthyen gjithçka në favorin e tyre, me golat e Anguissa dhe Hojlund. Napoli ka 15 pikë, ndërsa Genoa ka 2 pikë.
Serie A luan në mbrëmje sfidën mes Juventusit dhe Milanit.
