Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Napoli përmbys Genoan
Transmetuar më 05-10-2025, 20:31

Napoli përmbys Genoan dhe fiton me shifrat 2-1. Të parët shënuan miqtë nga Genoa me Ekhator, pas 34 minutash lojë.

Në pjesën e dytë, kampionët e Italisë kthyen gjithçka në favorin e tyre, me golat e Anguissa dhe Hojlund. Napoli ka 15 pikë, ndërsa Genoa ka 2 pikë.

Serie A luan në mbrëmje sfidën mes Juventusit dhe Milanit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...