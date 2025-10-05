Autoritetet zbulojnë mbi 200 kafshë dhe një 95-vjeçare që jetonin në një banesë me kushte të rrezikshme në Nju Jork

New York- Autoritetet në Qarkun Suffolk, Nju Jork, kanë zbuluar një rast tronditës mizorie ndaj kafshëve dhe neglizhence ekstreme. Brenda një banese u gjetën mbi 200 kafshë të mbyllura në kafaze dhe një grua 95-vjeçare që jetonte mes jashtëqitjeve, insekteve dhe mbeturinave.
Samantha Boyd, 57 vjeç, punonjëse rehabilitimi për kafshët e egra, dhe partneri i saj Neal Weschler, 61 vjeç, u arrestuan nën akuzat për mizori ndaj kafshëve dhe rrezikim të një të rrituri të pambrojtur.
Në banesën e tyre u gjetën gjela, ketra, rosa, pëllumba, lepuj, sorra, pata, papagaj, derra të Guinesë, iriqë, mace, qen, breshka dhe gjela deti, të mbajtur në kushte jashtëzakonisht të ndotura dhe të mbipopulluara, me ushqim dhe ujë në gjendje johigjienike.
Hetimi nisi pas një denoncimi për numër të pazakontë kafshësh në shtëpinë e çiftit në Fort Salonga Road. Zyrtarët thanë se shtëpia ishte e mbushur me parazitë, merimanga dhe insekte, ndërsa mbeturinat arrinin nga dyshemeja deri në tavan, duke e bërë një pjesë të saj të pakalueshme.
Ekipet e specializuara bashkëpunuan me organizata jofitimprurëse për shpëtimin dhe sistemimin e kafshëve, shumë prej të cilave do të jenë të disponueshme për birësim pas trajtimit dhe rehabilitimit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd