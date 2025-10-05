Ngjarja në Tiranë, ‘Shqiponjat’ i bënë shenjë të ndalojë, i riu merr përpara disa automjete dhe një motoçikletë. Dy persona në spital

Rreth orës 12:30, në zonën e Liqenit të Thatë, shërbimet e Forcës së Posaçme "Shqiponja" i bënë shenjë ndalimi një automjeti të drejtuar nga një 31-vjeçar, shtetasi I. K., mbi bazën e dyshimeve se mbante armë zjarri me vete.
Sipas burimeve zyrtare, pas sinjalit për ndalim dhe njoftimit se do kryhej kontroll ndaj automjetit dhe drejtuesit, ky i fundit ka tentuar të largohet me shpejtësi, duke përplasur disa automjete të tjera dhe një motomjet në lëvizje. Si pasojë, janë dëmtuar drejtuesi dhe pasagjeri i motomjetit, të cilët janë dërguar në spital për ndihmë mjekësore.
Policia arriti të ndalojë automjetin pas një ndjekjeje intensive dhe gjatë kontrollit i është sekuestruar një armë zjarri e llojit pistoletë.
Hetimet vijojnë dhe informacion më i detajuar pritet të jepet pas përfundimit të veprimeve proceduriale.
