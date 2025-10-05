Frikë në Sauk/ Një person i armatosur përplas me makinë disa persona. Një efektiv në gjendje të rëndë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Sauk ku një person i armatosur ka përplasur me makinë disa persona.
Burime nga policia bëjnë me dije se një efektiv dhe bashkëshortja e tij janë në gjendje të rëndë.
Mësohet se forcat “Shqiponja” ka qenë në ndjekje të një makine të dyshimtë që nuk i ishte bindur urdhrit për të ndaluar, dhe gjatë tentativës për t’u larguar ajo ka aksidentuar edhe disa mjete të tjera.
Makina është ndaluar pas disa minutash nga forcat blu të kryeqytetit dhe brenda saj është gjetur një armë zjarri, për këtë arsye dhe drejtuesi i saj është shoqëruar në komisariat.
