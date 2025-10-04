Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Edi Rama takon presidentin e Real Madridit, Florentino Perez!
Transmetuar më 04-10-2025, 22:37

SPANJË- Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në Madrid, ku po ndjek nga afër ndeshjen ndërmjet Real Madridit dhe Villarealit, e cila luhet mbrëmjen e sotme në orën 21:00. Rama ka ndarë disa foto në llogarinë e tij në platformën Facebook, i shoqëruar nga presidenti i Real Madridit, Florentino Perez. Ai u shpreh në mbishkrimin e postimit të tij, se ndihet i privilegjuar nga mikpritja e presidentit, si edhe theksoi se kanë diskutuar për për sjelljen në Shqipëri të shkollës së futbollit dhe Universitetit të Sporteve.

“I privilegjuar nga mikpritja e Presidentit legjendar të Real Madridit, Florentino Perez, në Stadiumin “Santiago Bernabeu”, ku folëm për sjelljen në Shqipëri të shkollës së futbollit dhe Universitetit të Sporteve që janë krijuar e mbështeten nga Fondacioni i klubit prestigjoz spanjoll”, shkruan Rama.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

