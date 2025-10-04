Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Detaje nga arrestimi i djemve të Valbona Selimllarit: Të dehur shkaktuan rrëmujë në një lokal nate në Bllok
Transmetuar më 04-10-2025, 19:20

Tiranë, 4 Tetor 2025 — Deni dhe Kejni Selimllari, 21 dhe 18 vjeç, u arrestuan mbrëmjen e kaluar pas një incidenti në një lokal nate në zonën e Bllokut në kryeqytet. Sipas burimeve, dy të rinjtë ndodheshin në gjendje të dehur dhe shkaktuan zhurmë dhe shqetësim për klientët dhe stafin e lokalit.

Kamarierët e lokalit i nxorën jashtë për të qetësuar situatën, por djemtë vazhduan me zhurmë, britma dhe ofendime në rrugë. Një efektiv policie u përpoq t’i qetësonte, por u përball me sjellje të dhunshme nga ana e tyre.

Gjatë shoqërimit në Komisariatin Nr.2 në Tiranë, vëllezërit thyen kamerat e sigurisë dhe derën e dhomës së ndalimit, si dhe kërcënuan efektivët që ndodheshin në ambientet e komisariatit.

Grupi hetimor po punon për dokumentimin e plotë të rastit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...