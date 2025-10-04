Të ndërrosh jetë gjatë marrëdhënies, ja rreziqet e fshehura të aktit

Aktori i njohur hollivudian, Matthew McConaughey, zbuloi së fundmi se babai i vdiq papritur gjatë një marrëdhënieje seksuale me nënën e tij. Eshtë një histori që përmbys imazhin më të zakonshëm të seksualitetit, të lidhur me jetën dhe energjinë, duke e transformuar në një episod në kufirin ku erosi dhe vdekja përplasen. Një detaj i habitshëm, që të nxit të mendosh dhe që ngre një pyetje të pakëndshme, por të pashmangshme: a mund të bëhet seksi vërtet vdekjeprurës? Ja rreziqet e fshehura të kënaqësisë.
Seksi nuk është një sport olimpik, por një përpjekje fizike: një rrahje e shpejtë e zemrës, rritje e presionit të gjakut, tendosje e muskujve. Një atak në zemër mund të shkaktohet te njerëzit me probleme të zemrës, arterie me probleme ose faktorë të tjerë rreziku (hipertensioni, obeziteti, mosha e madhe).
Një studim i botuar në Journal of the American Medical Association zbuloi se rreziku relativ i atakut në zemër në dy orët e para pas marrëdhënies seksuale dyfishohej ose trefishohej, por rritja absolute mbeti shumë e ulët për ata me shëndet të mirë. Një studim tjetër nga Programi i Epidemiologjisë së Zemrës në Stokholm konfirmon se individët që bëjnë një jetë sedentare kanë më shumë gjasa të përjetojnë probleme, ndërsa ata që janë fizikisht në formë e ulin ndjeshëm rrezikun e tyre.
Gjakderdhja vaginale dhe lezionet
Marrëdhënia seksuale veçanërisht intensive, lubrifikimi i dobët ose depërtimi i drejtuar keq mund të shkaktojnë çarje të vogla në mukozën vaginale. Në shumicën e rasteve, këto janë të lehta, por nëse gjakderdhja është e rëndë ose e vazhdueshme, mund të jetë i nevojshëm një kontroll mjekësor.
Miti i “bllokimit”
Sipas disa rrëfimeve të njohura, gjatë marrëdhënieve seksuale, vagina mund të tkurret deri në atë pikë sa pengon daljen e penisit: i ashtuquajturi “penis captivus”. Këtu ka kuriozitet, por komuniteti shkencor e konsideron më shumë mit se realitet. Rastet e dokumentuara janë jashtëzakonisht të rralla e shpesh të diskutueshme nga vetë mjekët. Kur penisi “thyhet”
E ashtuquajtura frakturë penisi nuk është thjesht figuratuve. Ekziston në të vërtetë dhe është një urgjencë urologjike. Ndodh gjatë ereksionit, zakonisht për shkak të lëvizjes tepër të fuqishme ose një pozicioni tepër “atletik”. Ënjtja, dhimbja e mprehtë dhe deformimi janë shenja tipike. Në këto raste, kërkohet ndërhyrje e menjëhershme kirurgjikale për të shmangur dëmtimin e përhershëm. Truri dhe enët e gjakut: Goditjet në tru dhe aneurizmat
Gjatë marrëdhënieve seksuale, presioni i gjakut rritet, ashtu edhe aktivizimi i sistemit nervor simpatik. Për individët e predispozuar, për shembull, ata me aneurizma ose keqformime vaskulare, rreziku, megjithëse minimal, ekziston: në raste të rralla, mund të ndodhë një goditje në tru ose hemorragji cerebrale.
Seksi dhe aksidentet
Seksi gjithashtu mund të lërë kujtime të pakëndshme. Tendosjet dhe ngërçet muskulore janë ndër më të zakonshmet: një lëvizje e papritur ose një pozicion i mbajtur shumë gjatë mund ta transformojë pasionin në dhimbje akute, me shqetësime veçanërisht në shpinë dhe ijë.
Aksidentet “të parëndësishme”, siç është rënia nga shtrati, nuk mungojnë. Më të zakonshme nga sa mund të mendoni, ato ndonjëherë përfundojnë në raportet e urgjencës me mavijosje, shtrembërime dhe në rastet më të këqija, fraktura. Pastaj ka dëmtime të qafës ose shpinës, që vijnë nga qëndrime të detyruara ose goditje të pavullnetshme me kamzhik: epilogu mund të jetë një qafë e ngurtë që zgjat me ditë ose dhimbje të shpinës së poshtme që kërkojnë pushim dhe fizioterapi.
Ata që vuajnë nga probleme të frymëmarrjes, siç janë astma ose apnea e gjumit, mund të përjetojnë kriza gjatë aktivitetit seksual. Këto janë të rralla, por literatura mjekësore i raporton dhe iu kërkon njerëzve të mos e nënvlerësojnë gjendjen e tyre shëndetësore.
Së fundmi, ekzistojnë edhe rreziqe alergjike. Prezervativët, lubrifikantët ose spermicidet prej lateksi mund të shkaktojnë acarim lokal, ënjtje dhe në raste të jashtëzakonshme, reaksione më serioze. Ky është një aspekt më pak i njohur, por është një nga ndërlikimet e mundshme që lidhen me intimitetin.
Kur rreziku është real:
Shkurt, duke lënë mënjanë rastet e praktikave ekstreme erotike, që janë rrezik në vetvete, rreziku është real te pacientët me probleme të njohura të zemrës, pamjaftueshmëri koronare ose një atak të kohëve të fundit në zemër, te ata që përjetojnë dhimbje në gjoks gjatë një sforcimi të moderuar apo presionit të pakontrolluar të gjakut dhe te individët sedentarë që e kanë aktivitetin seksual si “përpjekje të papritur”. Parandalimi është më i mirë
Për të shmangur surprizat e pakëndshme, rregulli numër një mbetet i njëjtë: të qëndrosh në formë me aktivitet të rregullt fizik zvogëlon shumë ndërlikime. Për më tepër, komunikimi i mirë me partnerin tuaj dhe lubrifikimi i përshtatshëm (madje edhe artificial) parandalojnë traumat dhe dhimbjen. Megjithatë, ata që vuajnë nga probleme me zemrën duhet të konsultohen me mjekun e tyre pa siklet. Dhe në çdo rast, është gjithmonë një ide e mirë t’i kushtoni vëmendje shenjave të tilla si dhimbja, gjakderdhja ose ënjtja jonormale: më mirë të bëni më shumë kontrolle se më pak.
Episodi i rrëfyer nga Matthew McConaughey, pra, mbetet një rast ekstrem edhe pse shërben si një kujtesë se edhe seksi, një simbol i vitalitetit dhe intimitetit, mbart rreziqe të rralla, por reale. Njohja e trupit tuaj, dëgjimi i sinjaleve të tij dhe mos neglizhimi i parandalimit do të thotë të përjetosh seksualitetin në mënyrë të vetëdijshme, lirisht e të sigurt.
