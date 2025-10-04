‘Këtu vendosim ne! Kupa e Botës 2026, FIFA i tregon vendin Trumpit

SHBA – Kupa e Botës 2026 premton të jetë një lojë fati… por këtë herë, jo në fushë. Donald Trump kërcënoi së fundmi se do t’i zhvendosë ndeshjet e Kupës së Botës në disa shtete amerikane "të drejtuara nga të çmendur të krahut të majtë të radikalizuar".
Seattle dhe San Francisco u vunë në shënjestër: Qytetet demokratike, sipas presidentit, konsideroheshin "të pasigurta" për të pritur takime ndërkombëtare. Argumenti? Siguria, sipas Trump. Por pas këtij justifikimi, ishte me të vërtetë një përpjekje për ndërhyrje politike në organizimin e një eventi global që provokoi reagimin.
FIFA: "Vendosim ne"
Dhe FIFA u përgjigj shpejt, me një përgjigje që meritonte një kundërpërgjigje të përsosur. Ishte nënkryetari i qeverisë së futbollit botëror, Víctor Montagliani, ai që u përgjigj ashpër në rubrikat e Guardian.
"Ne vendosim," këmbënguli ai. FIFA përsëriti kështu se Kupa e Botës është një "juridiksion i FIFA-s" dhe se është "FIFA që merr vendimet".
Ideja është e qartë: futbolli është më i madh se çdo udhëheqës politik dhe do t’i mbijetojë regjimeve dhe sloganeve të të gjithëve. Një mënyrë delikate për t’i sinjalizuar Trumpit se autoriteti i tij nuk shtrihet në fushën e blertë.
FIFA synon të pohojë pavarësinë dhe rolin e saj si kujdestare e turneut, duke u kujtuar të gjithëve se as politika e brendshme të shteteve pritëse dhe as kërcënimet presidenciale nuk do të jenë në gjendje të vënë në pikëpyetje zgjedhjet e saj. Nuk është e sigurt nëse Donald Trump do ta dëgjojë në atë mënyrë…
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd