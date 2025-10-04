Raporti i KLSH për QSUT: Pacientët 6 muaj pa kimio, mjekët e luftojnë kancerin me protokolle të 2014-s

Tiranë, 4 Tetor 2025 – Një raport i publikuar së fundmi nga Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) ka evidentuar problematika serioze në trajtimin e pacientëve onkologjikë në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” (QSUT), përfshirë ndërprerje të zgjatura në furnizimin me barna dhe përdorimin e protokolleve të vjetruara mjekësore.
Sipas raportit të auditimit, i cili përfshin afro 200 faqe, në shumë raste është konstatuar mungesë totale e barnave kimioterapike për periudha që arrijnë deri në 6 muaj, duke ndikuar drejtpërdrejt në vijimësinë e trajtimit të pacientëve me sëmundje tumorale.
“U evidentuan raste kur gjendja ka qenë 0 për periudha më të gjata se 1 javë, si në magazinën qendrore të QSUT, ashtu edhe në farmacinë që furnizon pavionet e onkologjisë,” – thuhet në raportin e KLSH.
Raporti ngre gjithashtu shqetësimin për përdorimin e protokolleve klinike të hartuara që prej vitit 2014, të cilat nuk janë përditësuar në përputhje me zhvillimet më të fundit të shkencës mjekësore, si dhe me standardet e Bashkimit Europian apo rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
“Përdorimi i protokolleve të vjetra mund të ndikojë në uljen e cilësisë së trajtimit dhe në aplikimin e terapive që tashmë janë tejkaluar,” – nënvizohet në raport.
KLSH i rekomandon Ministrisë së Shëndetësisë krijimin e një grupi pune për përditësimin e protokolleve mjekësore dhe garantimin e një sistemi të qëndrueshëm furnizimi me barna esenciale për pacientët onkologjikë.
