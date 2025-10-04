Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjendet një makinë e djegur me dy automatikë në Tapizë të Tiranës
Transmetuar më 04-10-2025, 09:57

TIRANË- Një automjet i djegur është gjetur pranë një impianti të përpunimit të inerteve në zonën e Tapizës në Fushë-Krujë. Nga konstatimi brenda mjetit u gjendën edhe dy armë zjarri automatike dhe një krehër. Ndërkohë po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe për sqarimin e rrethanave të rastit.

Njoftimi i Policisë:

Me datë 03.10.2025: rreth orës 21:30, në afërsi të një impianti për përpunimin e inerteve, në Tapizë, është djegur plotësisht një automjet tip “Peugeot”.

Gjatë këqyrjes, në brendësi të tij janë gjetur dy armë zjarri automatike dhe një krehër. Punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe për sqarimin e rrethanave të rastit.

