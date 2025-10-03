Është ndarë nga jeta Remo Girone, u bë i famshëm me serialin “La Piovra”

Aktori Remo Girone ka ndërruar jetë në moshën 76-vjeçare në Monte Carlo, ku jetonte prej kohësh.
Aktori italian Remo Girone, i njohur veçanërisht për rolin e tij si Tano Cariddi në serialin televiziv “La Piovra”, ka ndërruar jetë sot në moshën 76 vjeç.
Ai vdiq papritur në shtëpinë e tij në Monte Carlo, në Principatin e Monakos, ku jetonte prej disa vitesh me bashkëshorten e tij, aktoren Victoria Zinny.
Girone lindi më 1 dhjetor 1948 në Asmara, që atëherë ishte territor italian në Eritre, nga prindër italianë. Rreth moshës 13-vjeçare, u transferua në Romë për të vazhduar arsimimin.
Karriera dhe rolet kryesore
Një nga rrugët që ndërtoi karrierën e tij ishte teatri — edhe kur fama i erdhi nga televizioni, Girone vazhdoi të performonte në skenë.
Por roli që e bëri shumë të njohur tek publiku i gjerë ishte Tano Cariddi në “La Piovra”, serial televiziv me sukses të madh në Itali. Ai bashkëpunoi për shumë sezone të këtij seriali.
Pasi fitoi njohje nga seriali “La Piovra”, ndër rolet e tij televizive përmenden: Lo Scialo (1987), Una Vittoria (1988), Dalla Notte all’Alba (1991), Morte di una Strega (1995), Dio Vede e Provvede (1996), “Fantaghirò 5” (1996), Morte di una ragazza perbene (1999), L’elefante bianco (1998), Il Grande Torino (2005), dhe Questa è la mia terra (2006).
Në film, ai ka pasur role të ndryshme, duke përfshirë edhe atë të Enzo Ferrari në “Ford v Ferrari”.
Përveç veprave dramatike, Girone ishte i pranishëm edhe në shfaqje varietesh dhe programe televizive falë popullaritetit që arriti.
Vizita më 2018 në Shqipëri
Remo Girone erdhi më 2018 në Shqipëri për filmin “Portreti i pambaruar i Klara Belinit”
Aktori italian Remo Girone qëndroi disa dite ne Shqiperi per realizimin e xhirimeve te filmit “Portreti i pambaruar i Klara Belinit” me regji te Namik Ajazit.
Ky film ishte nje bashkeprodhim i Shqiperise dhe Italise, i financuar nga QKK, Qendra Kombetare e Kinematografise dhe Ministria Italiane e Kultures MIBAC.
