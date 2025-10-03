Përleshje e armatosur mes Hamasit dhe një klani të fuqishëm në Khan Younis, disa viktima

GAZA, 3 tetor 2025 – Qyteti jugor i Gazës, Khan Younis, ka qenë skenë e një prej përplasjeve më të ashpra të brendshme që nga fillimi i luftës, mes forcave të sigurisë së Hamasit dhe personave të armatosur nga klani al-Mujaida, një nga familjet më të mëdha në jug.
Sipas Hamasit, operacioni i forcave të tij synonte arrestimin e disa individëve të akuzuar për bashkëpunim me Izraelin. Por rrëfimet lokale flasin për një sulm të organizuar nga rreth 50 persona të armatosur me pushkë dhe granathedhës (RPG), të cilët sulmuan lagjen al-Mujaida, duke lënë të vrarë pesë anëtarë të familjes. Përleshja u kthye në një betejë të gjatë me armë zjarri të rënda.
Raporte të pakonfirmuara në rrjetet sociale pretendojnë se mbi 11 luftëtarë të Hamasit u vranë gjatë luftimeve, ndërsa disa video të shpërndara online tregojnë trupa të pajetë me uniforma ushtarake, të cilët supozohet se i përkisnin “Njësisë Sahm” të Hamasit.
Pas orëve të dhunshme, pleqtë e komunitetit ndërhynë për të ndërmjetësuar midis dy palëve, duke organizuar shkëmbimin e trupave dhe duke synuar të ndalin përshkallëzimin. Megjithatë, motivet mbeten ende të paqarta.
Ngjarja ka shtuar pasigurinë mes palestinezëve, duke nxitur frikën se kombinimi i armëve të shumta, rivaliteteve të brendshme dhe kontrollit të ashpër të Hamasit mund të shndërrohet në skena që i ngjajnë luftës civile, në një territor tashmë të përballur me shkatërrim, zhvendosje masive dhe pasiguri të thelluar.
