Kush do të paguajë dhe kush përjashtohet? Miratohen tarifat për tunelin e Llogarasë

Kanë hyrë zyrtarisht në fuqi tarifat që do të zbatohen për përdorimin e tunelit të Llogorasë, duke finalizuar kështu procesin për fillimin e pagesave nga përdoruesit e rrugës. Vendimi është formalizuar përmes një Udhëzimi të Përbashkët të nënshkruar nga zëvendëskryeministrja dhe ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, dhe ministri i Financave, Petrit Malaj.
Udhëzimi, i cili ka hyrë në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare, detajon tarifat e ndara në pesë kategori të ndryshme automjetesh, me çmime që variojnë nga 100 lekë deri në 5,000 lekë. Të gjitha tarifat e përcaktuara përfshijnë edhe TVSH-në.
Skema e detajuar e pagesave për tunelin e Llogorasë
Skema e pagesës është e diferencuar sipas llojit dhe madhësisë së automjetit:
100 Lekë: Për motoçikleta dhe mjete të ngjashme me dy rrota.
250 Lekë: Për makinat e pasagjerëve dhe automjetet e lehta të shpërndarjes (dy boshte, lartësi deri në 1.30 metra).
500 Lekë: Për makinat e pasagjerëve me rimorkio ose karavan (më shumë se dy boshte, lartësi deri në 1.30 metra).
1,000 Lekë: Për furgonë, minibusë dhe automjete të mesme (dy ose më shumë boshte, lartësi mbi 1.30 metra).
5,000 Lekë: Për automjetet e rënda me tre ose më shumë boshte, si autobusë dhe kamionë me shumë rimorkio (lartësi mbi 1.30 metra).
Tarifat me parapagim (abonim) për përdoruesit e rregullt do të përcaktohen gjashtë (6) muaj pas hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi.
Kush përjashtohet nga tarifat
Udhëzimi i ri përcakton gjithashtu një listë automjetesh dhe përdoruesish që përjashtohen plotësisht nga pagesa, kryesisht kur janë në kryerje të detyrës funksionale:
Policia Rrugore, autoambulancat dhe forcat zjarrfikëse.
Mjetet ushtarake dhe ato të NATO-s.
Mjetet e punonjësve të ARRSH-së ose Entit Kombëtar të Operimit Rrugor gjatë detyrave.
Personat që gëzojnë statusin e invalidit, kur automjetet i përdorin për nevoja personale.
Në kuadër të sigurisë, udhëzimi ndalon prerazi përdorimin e Tunelit të Llogorasë nga mjetet që transportojnë mallra të rrezikshme.
Për zbatimin e tarifave dhe operimin e tunelit, janë ngarkuar Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave, Enti Kombëtar i Operimit Rrugor dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar. Ky vendim shënon fillimin zyrtar të kalimit me pagesë në një nga akset më të rëndësishme inxhinierike dhe turistike të vendit.
