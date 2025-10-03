Federata serbe e futbollit merr vendimin e rëndësishëm për ndeshjen me Shqipërinë!

Zhvendosja e ndeshjes Serbi-Shqipëri nga Beogradi në Leskovac, nuk është masa e vetme drastike që ka ndërmarrë Federata Serbe e Futbollit për të siguruar që këtë radhë huliganizmi vendas të mos dalë në pah. Vendimi tjetër që është komunikuar sot, është edhe më i bujshëm.
Ajo ka bërë të ditur se ka vendosur në bashkëpunim me FIFA-n dhe Ministrinë e Brendshme Serbe, që të mos nxjerrë në shitje të lirë biletat për këtë ndeshje. Ato do të shpërndahen praktikisht me lista dhe persona të identifikuar nëpërmjet dokumenteve, për të qenë të sigurt që në impiant për sfidën në fjalë të mos jenë të pranishëm persona problematikë.
Njoftimi i Federatës Serbe:
Në përputhje me vlerësimin e FIFA-s, udhëzimet nga Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Serbisë, konsultimet me UEFA-n dhe, mbi të gjitha, përvojën e keqe nga ndeshja e mëparshme që u ndërpre në vitin 2014, dhe për këtë arsye skuadra jonë mbeti administrativisht pa një vend në një kompeticion madhor, Komiteti i Emergjencave i FSS-së ka vendosur që nuk do të ketë bileta në shitje për ndeshjen e ardhshme midis Serbisë dhe Shqipërisë, e cila do të luhet më 11 tetor në stadiumin ‘Dubocica’ në Leskovac.
Pjesëmarrja në tribuna do të sigurohet duke shpërndarë bileta për komunitetin e futbollit përmes shpërndarjes te federatat rajonale, klubet, nxënësit e shkollave të futbollit dhe prindërit e tyre, organizatat profesionale dhe amatore të futbollit, sponsorët zyrtarë dhe mysafirët e FSS-së, përfaqësuesit e akredituar të medias, si dhe ekipet mjekësore dhe të tjera të nevojshme për zbatimin e ndeshjes.
Hyrja në stadium do të lejohet vetëm me bileta të personalizuara në mënyrë strikte dhe provë identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe kontrolle të rrepta sigurie në hyrje, në përputhje të plotë me standardet më të larta të sigurisë.
I kujtojmë publikut se në tetor 2014, ndeshja midis Serbisë dhe Shqipërisë në Beograd u ndërpre, gjë që çoi në pasoja të rënda për ekipin tonë kombëtar, përfshirë humbjen e një vendi në Kampionatin Europian 2016 në Francë.
Pikërisht për këtë arsye, Federata e Futbollit të Serbisë, së bashku me UEFA-n, FIFA-n dhe të gjitha institucionet e tjera kompetente, po merr të gjitha masat e nevojshme për të siguruar sigurinë maksimale dhe zhvillimin e rregullt të ndeshjes.
Le t’ju kujtojmë se ndeshja midis Serbisë dhe Shqipërisë është shpallur një ndeshje me rrezikun më të lartë të sigurisë nga të gjitha institucionet përkatëse – FIFA, Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Serbisë dhe Federata e Futbollit të Serbisë. Posaçërisht për këtë rast, FIFA po dërgon dy oficerë sigurie në Leskovac, dhe nuk do të ketë tifozë mysafirë në tribuna, në përputhje me udhëzimet e sigurisë dhe me qëllim ruajtjen e rendit dhe sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në ngjarje.
Federata e Futbollit të Serbisë u bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve që të kontribuojnë në një mjedis të drejtë dhe sportiv përmes sjelljes së tyre, në mënyrë që ekipi kombëtar serb të ketë kushtet për të arritur rezultatin më të mirë të mundshëm në fushë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd