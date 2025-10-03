Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident në Vlorë
Transmetuar më 03-10-2025, 16:26

VLORË – Një aksident rrugor ka ndodhur në Vlorë, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën në aksin Transballkanik. Automjetet të tipit Fiat dhe Dacia, drejtoheshin nga dy gra. Raportohet se nga ky aksident nuk ka njerëz të lënduar, por dëmet materiale janë të mëdha.

Në njërën nga automjetet e aksidentuara po udhëtonion dy gra turiste, të cilat janë në gjendje të mirë shëndetësore. Kjo ngjarje, ka shkaktuar trafik të rënduar në një prej akseve rrugore më të rëndësishme të Vlorës. Policia ka mbërritur menjëherë në vendngjarje ku ka kryer procedurat e nevojshme dhe ka ndihmuar në zhbllokimin e trafikut

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...