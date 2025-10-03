Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bllokohen nga dëbora dy të moshuar në Tropojë. Djali shkoi t’i ndihmonte, por u bllokua dhe vetë
Transmetuar më 03-10-2025, 15:46

TROPOJË – Dy të moshuar dhe djali i tyre kanë mbetur të bllokuar në zonën e Bjeshkës së Javorrit, si pasojë e dendësisë së madhe të dëborës.

Ata kanë kërkuar ndihmë nga autoritetet përkatëse rreth orës 13:30 të ditës së sotme.

Ndërsa moshuarit kishin mbetur të bllokuar në Bjeshkën e Javorrit, djali i tyre u nis t’i ndihmonte, por mbeti edhe vetë i bllokuar në automjetin me të cilin po udhëtonte.

Të tre anëtarët e familjes u kanë kërkuar ndihmë autoriteteve lokale, ndërkohë që ende nuk ka një informacion nëse ata janë ndihmuar.

