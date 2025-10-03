Hajduti i suvenireve kapet në Sarandë

Sarandë – 34-vjeçari kapet pas vjedhjes së suvenireve me vlerë 40 000 lekë
Një seri vjedhjesh ka kapur qendrën e Sarandës, ku dy stenda me suvenire u bënë shënjestër e grabitjes gjatë natës së 1 tetorit 2025. Autori i dyshuar është Erdion Mamushi, 34 vjeç, banues në Sarandë, i cili tashmë është ndaluar nga Policia.
Si ndodhi vjedhja
Gjatë natës, Mamushi ka hapur me forcë dy stenda në pronësi të shtetasve S. L. dhe B. S., duke marrë suvenire me vlerë rreth 40 000 lekë. Sendet e vjedhura ishin kryesisht objekte të vogla, të destinuara për turistët që vizitojnë Sarandën.
Pronarët e stendave konstatuan mungesën e mallrave në mëngjes, duke zbuluar se vitrinat ishin thyer dhe mallrat kishin humbur.
Ngjarja ka shkaktuar jo vetëm dëm financiar për ta, por edhe shqetësim mes tregtarëve të tjerë sezonalë që operojnë në zonën turistike.
Dëmet dhe gjurmët e lëna
Një pjesë e suvenireve të vjedhura është gjetur dhe sekuestruar, ndërsa hetimet vazhdojnë për të zbuluar nëse i riu ka qenë i përfshirë edhe në raste të tjera vjedhjesh.
Sipas burimeve, mënyra e veprimit – shënjestrimi i stendave të pambrojtura gjatë natës – tregon për një plan të thjeshtë, por me pasoja për bizneset e vogla që mbijetojnë nga turizmi sezonal.
Policia e Sarandës tha se në hetimin e ngjarjes, ka finalizuar me sukses një operacion hetimor të koduar “Souvenirs”, duke dokumentuar dhe goditur dy raste vjedhjesh në qytetin bregdetar.
Autori i dyshuar është Erdion Mamushi, 34 vjeç, banues në Sarandë, i cili tashmë ndodhet i ndaluar. /noa.al
