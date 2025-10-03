Elon Musk, thirrje publike shikuesve të anulojnë abonimet në Netflix. Ja çfarë po ndodh

Elon Musk sulmon Netflix për “propagandë transgjinore” tek fëmijët
Elon Musk, miliarderi i njohur dhe i vetëshpalluri “absolutist i lirisë së fjalës”, ka nisur ditët e fundit një fushatë të ashpër kundër Netflix, duke i bërë thirrje ndjekësve të tij që të anulojnë abonimet. Musk pretendon se kompania po promovon “axhendë pro-transgjinore” tek fëmijët dhe se po ushtron “propagandë të zgjuar” nëpërmjet përmbajtjes së saj.
Fushata kundër Netflix
Me një pasuri të vlerësuar rreth 500 miliardë dollarë dhe mbi 227 milionë ndjekës në platformën X, që ai kontrollon, Musk ka postuar ose ripostuar në vetëm tre ditë të fundit mbi 25 herë thirrje për të bojkotuar Netflix. Sulmi filloi të martën, kur ai reagoi ndaj një postimi të faqes konservatore Libs of TikTok, që denonconte një episod të serialit për fëmijë Dead End: Paranormal Park, ku një nga personazhet shprehet se është transgjinor. Seriali, i përshtatshëm për moshat mbi 7 vjeç, u transmetua për 20 episode në vitin 2022 dhe më pas u anulua nga Netflix.
Reagime dhe kundërpërgjigje
Zach Barack, aktori transgjinor që i dha zë personazhit Barney, u kundërpërgjigj duke thënë se seriali ka ndihmuar shumë fëmijë dhe prindër, madje duke “u shpëtuar jetën”. Ndërkohë Musk ka vijuar të ripostojë mesazhe të përdoruesve që pretendojnë se kanë anuluar abonimet e tyre në Netflix në shenjë proteste. Ai ka ndarë gjithashtu meme ku Netflix paraqitet si “kalë troje” që fut propagandë transgjinore tek fëmijët.
Akuza të tjera ndaj Netflix
Musk ka kritikuar edhe programe të tjera si The Baby-Sitters Club apo Cocomelon për përmbajtje pro-trans. Ai ka avancuar gjithashtu akuza se Netflix ndjek politika punësimi “anti-të bardha” dhe ka ripostuar pretendime të rreme se donacionet e punonjësve të kompanisë shkuan 100% për demokratët. Në një tjetër rast, komentoi “Anulo Netflix” në një postim lidhur me raportin e diversitetit të kompanisë.
Dimensioni personal
Debati merr një nuancë personale për Musk, pasi vajza e tij transgjinore, Vivian Wilson, është distancuar publikisht prej tij, duke kërkuar ndryshimin ligjor të emrit dhe gjinisë në vitin 2022. Musk ka deklaruar më pas se “e humbi djalin e tij” dhe ka akuzuar kujdesin afirmues të gjinisë si “virus mendjeje”.
Netflix dhe debati mbi lirinë e shprehjes
Netflix nuk ka reaguar publikisht ndaj kritikave të Musk. Kompania ka qenë shpesh në qendër të polemikave: në vitin 2020 për filmin Cuties që shkaktoi anulime abonimesh, dhe në 2021 kur mbrojti specialen e komedianit Dave Chappelle pavarësisht akuzave për komente transfobike. Bashkëdrejtori ekzekutiv Ted Sarandos ka deklaruar disa herë se kompania mbron lirinë e shprehjes në përmbajtjen që transmeton.
Një betejë më e gjerë kulturore
Thirrjet e Musk për bojkot ndaj Netflix vijnë ndërkohë që Hollywood po përballet me tensione të reja mbi kufijtë e lirisë së shprehjes. Vetëm pak ditë më parë, Disney u përball me presion politik pas pezullimit të emisionit të Jimmy Kimmel, çka shkaktoi reagime të forta dhe anulime abonimesh në Disney+.
Çështja pritet të ndezë më tej debatin mes atyre që e shohin përfaqësimin LGBTQ+ si pjesë të barazisë dhe atyre që e quajnë atë propagandë të rrezikshme për fëmijët.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
