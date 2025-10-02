Avioni bën ulje emergjente për shkak të një gruaje të dehur

Një avion në hapësirën ajrore të Kretës u detyrua të bënte një ulje emergjente në aeroportin e Heraklionit të mërkurën në mbrëmje.
Sipas informacioneve, gjithçka ndodhi rreth orës 20:00 të mbrëmjes së të mërkurës, kur kulla e kontrollit të “Nikos Kazantzakis” mori një sinjal për ulje emergjente nga një aeroplan që operonte në linjën Mbretëria e Bashkuar-Egjipt.
Siç u zbulua, në bordin e avionit ndodhej një grua 38-vjeçare britanike, e cila ishte e dehur pasi kishte konsumuar sasi të mëdha alkooli.
Pasi u njoftua policia e aeroportit të Heraklionit, kur avioni u ul, autoritetet vazhduan me arrestimin e gruas britanike. Avioni më pas u ngrit dhe vazhdoi itinerarin e tij normal pa probleme të mëtejshme.
