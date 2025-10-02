Pengmarrje për borxh dhe shantazh me Video – Arrestohen katër persona në Tiranë

Tiranë | 🗓️ 2 Tetor 2025
Policia e Tiranës ka vënë në pranga katër shtetas në kuadër të operacionit “Këmbimi”, pas dy ngjarjeve të ndara të shantazhit dhe heqjes së paligjshme të lirisë.
Në rastin e parë, shtetasi J. B., 18 vjeç, u kap në flagrancë teksa i merrte 5000 euro një 21-vjeçari, për të mos publikuar një video në rrjete sociale. Bashkëpunëtori i tij, A. Gj., 20 vjeç, është shpallur në kërkim. Policia sekuestroi shumën e parave dhe tre celularë si prova materiale.
Ndërkohë, në një ngjarje tjetër, shtetasit S. H., 30 vjeç dhe L. H., 21 vjeç, i kanë hequr lirinë një të mituri, duke e mbajtur me forcë në automjetin e tyre, nën pretendimin se kishte vjedhur para në subjektin e tyre. Policia ka sekuestruar automjetin e përdorur dhe ka referuar materialet në Prokurorinë e Tiranës për veprime të mëtejshme.
Hetimet vazhdojnë për dokumentimin e plotë të ngjarjeve.
