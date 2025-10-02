Shkëndija elektrike i shkakton vdekje të dhimbshme një gruaje në Durrës

Durrës – Tragjedi nga zjarri në banesë në Shënavlash
Një ngjarje e rëndë është shënuar pasditen e sotme në fshatin Shënavlash të Durrësit, ku një zjarr i rënë në një banesë dyshohet se ka marrë jetën e një gruaje 42-vjeçare.
Flakët, që sipas të dhënave paraprake mendohet të jenë shkaktuar nga një shkëndijë elektrike, mobilizuan menjëherë forcat zjarrfikëse dhe policinë, të cilat arritën të vendosin nën kontroll situatën.
Rreth orës 14:00 të ditës së sotme, Policia e Durrësit është njoftuar për një zjarr të rënë në një banesë në fshatin Shënavlash. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se flakët janë shkaktuar nga një shkëndijë elektrike.
Për pasojë, ka humbur jetën nga asfiksia shtetasja K. M., 42 vjeçe. Shërbimet zjarrfikëse dhe ato të policisë arritën të shuajnë zjarrin, duke parandaluar përhapjen e mëtejshme të flakëve.
Grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes tragjike. /noa.al
