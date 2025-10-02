Përleshje mes gjimnazistëve në Kamëz, raportohet për të plagosur

Kamëz, 2 tetor 2025– Një konflikt i ndodhur paraditen e sotme pranë shkollës së mesme "Ibrahim Rrugova" në Kamëz ka përfunduar me një person të plagosur. Sipas burimeve paraprake, ngjarja nisi pas një debati verbal mes disa gjimnazistëve, i cili degjeneroi në përleshje fizike.
Gjatë incidentit, dyshohet se janë përdorur mjete prerëse dhe për pasojë, një nga të përfshirët ka mbetur i plagosur. Ende nuk ka informacion zyrtar mbi identitetin e të dëmtuarit apo gjendjen e tij shëndetësore.
Policia ka mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe po punon për identifikimin e personave të përfshirë dhe zbardhjen e plotë të rrethanave.
Ngjarja ka shkaktuar shqetësim në komunitetin lokal dhe mes prindërve të nxënësve, ndërsa autoritetet kanë garantuar se do merren masa për rritjen e sigurisë në ambientet shkollore.
